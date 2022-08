La voix, thème du festival Jazz à Verviers

Le festival Jazz à Verviers se veut une fois de plus novateur. Pour cette 16eédition, qui s’étalera sur quatre week-ends du 9 au 30 septembre, il a choisi pour fil conducteur l’un des plus précieux instruments: la voix."Dans tous les concerts, on retrouvera un chanteur ou une chanteuse,explique l’administratrice déléguée de l’ASBL Jazz à Verviers, Béatrice Pottier.C’est un instrument comme un autre mais qui va peut-être amener un public qui n’est pas nécessairement habitué à écouter du jazz ou du blues. Depuis 6 ou 7 ans, on a décidé, parce que le mot “jazz” fait toujours un peu peur, de ne plus nous adresser aux puristes uniquement. Nous nous sommes ouverts à d’autres styles."