Des arbres de la place Verte, à Verviers, élagués pour FiestaCity : « De la prévention », dit Bernard Piron

Ça fourmille depuis ce début de semaine sur la place Verte. Les préparatifs pour l’installation du festival FiestiaCity battent en effet leur plein. Ce mercredi, des techniciens procédaient au montage de la scène principale, la scène de la Province de Liège. La veille, le mardi, c’étaient les élagueurs qui étaient à l’action… pour couper les branches les plus basses des arbres. Devant ce spectacle, des habitants se sont indignés, notamment sur les réseaux sociaux."C’est surprenant d’apprendre que quelques arbres de la place Verte sont légèrement élagués pour que le son soit parfait ce week-end", s’en va ainsi un internaute sur Facebook. Selon Bernard Piron, président de l’ASBL Verviers Music Festivals, organisatrice de l’événement, il s’agit là de prévention:"La place Verte est plus petite que la place du Martyr et pour éviter de casser des branches lors du montage de la scène, certaines ont été élaguées, principalement du côté du Grand Bazar. On a aussi dû couper l’une branche ou l’autre à l’endroit où l’on doit monter la sonorisation. On a aussi coupé si elles étaient trop basses et que des gens auraient pu les attraper. Certains s’émeuvent dès que l’on coupe une branche d’arbre, mais la volonté était justement de préserver les arbres et d’éviter des cassures et les maladies qu’ils pourraient attraper après-coup, en les coupant proprement."