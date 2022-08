La police brise la vitre d’une camionnette pour libérer 2 chiens coincés, à Eupen

Lundi, vers 13 heures, la police de la zone Vesdre-Gueule a été appelée Schulstrasse à Eupen. Depuis un certain temps, une camionnette fermée est garée là, avec deux grands chiens à l’intérieur. Les chiens aboient et halètent fortement. Le véhicule est complètement fermé et le propriétaire n’a pas pu être retrouvé. Il n’y a pas non plus d’eau pour les chiens à l’intérieur de la camionnette.