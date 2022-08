80 dessins de Pierre Koumoth, sur le Verviers d’autrefois, exposés à La Traversée à Verviers

- ©VIDUA

À la vue de ces œuvres, Bernard Quickels sait immédiatement qu’il les exposera."Pour moi, c’est d’intérêt public, estime-t-il.J’avais au départ envisagé une expo en 2021 puis il y a eu les inondations. J’attendais la première occasion pour la mettre en place. Ici, je profite du premier étage, libéré des bd."En tout, 80 dessins ont pris place sur les étagères. Tous représentants des vues du Verviers d’autrefois. Ils seront visibles gratuitement, durant les heures d’ouverture du magasin, du 1erau 30 septembre.

"Pierre Koumoth est né en 1873 et est décédé en 1956, à l’âge de 83 ans, raconte-t-il.Il travaillait dans la laine, rue Peltzer de Clermont. Vers 40 ans, il s’est mis à dessiner Verviers."Les plus anciens dessins à découvrir remontent à 1917."Il s’agit d’une vue du haut de la rue Crapaurue. On peut y voir le nom des magasins et des personnages."Réalisés au crayon ou à l’encre de chine, ces tableaux sont très réalistes. " C’est assez proche de l’école des Intimistes verviétois, représentée par Maurice Pirenne. J’imagine qu’ils ont dû se connaître."Bernard Quickels ne dispose que de peu d’informations sur l’artiste."Nous n’avons par exemple pas trouvé de photo de lui. Honnêtement, je pense qu’il n’est pas connu à sa juste valeur", lance celui-ci.

L’ancien canal des usines rue Coronmeuse, la rue des Bouchers qui rejoignait la rue de Collège et qui a laissé place à l’entrée de l’actuel parking, ou encore les maisons installées derrière l’église Notre-Dame des Récollets, là on se trouve la cour Fischer sont autant lieux immortalisés qui ont aujourd’hui disparu."On a également 5 dessins qui ne sont pas localisés. On met nos visiteurs au défi de les identifier." Avec cette expo, baptisée "Le vieux Verviers", Bernard Quickels espère aussi intéresser les écoles et les élèves de dessin. "Je suis aussi tout à fait ouvert à l’idée de prêter ma collection, pour d’autres expositions."

Dès le 1er septembre, du lundi au samedi, de 9h30 à 18 heures.