Pour l’occasion, le comité et les membres du club, organisé en ASBL, ont mis sur pied une grande exposition retraçant l’évolution de la gymnastique, discipline sportive ô combien rigoureuse, et relatant aussi l’histoire de la Société royale en elle-même. Le vernissage de l’expo baptisée "125 ans d’évolution" est prévu le vendredi 9 septembre, à 18 heures. Elle sera ensuite accessible de 11 à 22 heures le samedi 10 et le dimanche 11 septembre. "Pour clôturer dignement ce week-end festif, le dimanche, à 14 heures, dans les installations du hall sportif, des démonstrations gymniques, acrobatiques et des danses sont prévues, avec la participation de plusieurs clubs régionaux", fait savoir le comité par voie de communiqué de presse.

Prix d’entrée pour les démonstrations: 5 €; info@gymlaconcorde.be