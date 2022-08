Un week-end festif et musical pour le 75e anniversaire des Blancs Moussis

Cette fois, pas de Carnaval du monde à l’affiche (il symbolise le passage à la dizaine) mais plutôt un festival de street bands. Si le samedi a davantage été consacré aux cérémonies officielles et autres hommages aux Blancs Moussis disparus; le dimanche, lui, a vibré aux sons de la quinzaine de groupes de musique invités pour ces "Musicales" inédites. Avant de se clôturer par le fameux rondeau, place Saint-Remacle.

Retour sur les moments forts de cet événement.

Les Musicales et les street bands ont fait swinguer le public stavelotain

Seize groupes internationaux ont investi les places de Stavelot pour assurer l’ambiance musicale ce dimanche.

Les Musicales, "international street band festival", étaient la deuxième grande étape de ce week-end anniversaire. Un événement inédit imaginé tout spécialement pour les 75 ans des Blancs Moussis. De 11 à 22h30, dimanche, 16 groupes, venus de Belgique, de France, de Grande-Bretagne ou encore d’Espagne, se sont relayés pour faire bouger le centre de Stavelot. Soit près de 10 heures de musique non-stop.

Quatre scènes étaient réparties à différents endroits de la ville: place Saint-Remacle, place Prume, au cœur de l’amphithéâtre de l’abbaye mais aussi place du Vinâve. De quoi permettre aux spectateurs de déambuler en toute convivialité afin de trouver leur bonheur mais aussi de profiter des terrasses des établissements horeca stavelotains.

Pour ce faire, ils pouvaient compter sur une programmation éclectique. On y retrouvait notamment du jazz, des bandas, du rock, du punk, des percussions brésiliennes ou encore de l’électro. Au niveau local, on note également la présence de deux harmonies bien connues chez nous et d’autant plus dans la cité abbatiale, à savoir la Royale Harmonie L’Émulation et la Royale Orphée. Dans tous les cas, tout était mis en œuvre pour danser. Et les badauds n’ont pas pu résister.

Des accents irlandais ont également été entendus, avec le groupe français Green Lads, qui mixe électro, sonorités celtiques et claquettes, tandis que le groupe Los Barlos, de Liège, proposait une performance empreinte de belgitude. Les tubes des années 80 étaient aussi de la partie avec la fanfare d’assaut explosive Dissident Chaber.

La journée s’est terminée dans la tradition, avec un rondeau réalisé par les Blancs Moussis sur la place Saint-Remacle. Les BM peuvent être fiers de leur événement: la magie a bel et bien opéré.