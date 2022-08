Malmedy: des retrouvailles réussies pour Vibrations et le public

Dès l’après-midi et jusqu’au bout de la nuit, le public n’a pas manqué d’aller découvrir la programmation concoctée sur les trois scènes du festival, se trouvant dans le parc de la cathédrale et place Albert 1er. Si le jeudi avait été pensé sur le thème d’une "urban night"; le vendredi, lui, a plutôt fait honneur aux groupes de tribute et de covers. Les festivaliers ont ainsi pu reprendre en chœur les tubes inégalables et inoubliables des Beatles, avec Abbey Road, et de Queen, avec Mother Mercury. Parfait pour entamer le week-end.

Samedi, les curieux étaient également au rendez-vous pour écouter Mad Souls, qui remplaçait la formation verviétoise The Detain retenue à la fête d’Ovifat. Le groupe a enchaîné les reprises dansantes avant de devoir mettre fin à son set… en raison de la messe donnée en la cathédrale. Ils ont ensuite été suivis par Constantine, Mercy et Corentin Simon.

Mais le moment tant attendu par les Malmédiens n’était autre que le concert d’Émile et Images, Le groupe, qui se produisait en fin de soirée, à 22h30, était déjà présent en backstage, selon l’organisation, l’après-midi. Autant dire que le chapiteau était comble lors de sa montée sur scène. Le concert, qui était également traduit en langue des signes par "Muzik’en signes" (une première à Vibrations), fut l’occasion de réentendre mais surtout de rechanter les plus grands succès du trio français.

Enfin, dimanche, l’ambiance était encore plus familiale avec notamment Jackylou et les enjoliveurs et Gery Lippman chante Polnareff. Sans oublier la Royale Harmonie de Sart-Charneux et les Mineux d’Aredje, qui ont déambulé dans les rues de la ville. Une belle manière de clore cette 13eédition.