Les Blancs Moussis font perdurer la tradition mais pensent aussi au futur

Le premier à s’être lancé n’est autre que le bourgmestre de Stavelot, Thierry de Bournonville, qui possède aussi le titre de messire, au sein de la Chevalerie."Au début, ils étaient 21. Maintenant, ils sont près de 400,rappelle le mayeur.C’est ce qu’on peut appeler une inflation positive ou un miracle de la science, puisqu’après vérification par des spécialistes indépendants, vous êtes tous de sexe mâle."Il en a également profité pour remercier les arbres qui permettent la production de confettis, lâchés par tonnes lors du Laetare, mais aussi"les milliers de petits cochons qui, chaque année, vous font gracieusement un don d’organe", une référence aux vessies de porc utilisées par les Blancs Moussis pour fouetter la tête des spectateurs. " C’est votre anniversaire et c’est vous qui nous offrez un cadeau, lance Thierry de Bournonville. C’est paradoxal, génial et original, les Musicales!"

Accueillir des femmes à la Chevalerie

Jean-Philippe Delhez, très haut et noble Commandeur de la Chevalerie d’honneur, s’est ensuite rendu à la tribune."La Chevalerie est un organe, sans statut propre, intégré à la Confrérie, note celui-ci.Vous connaissez tous notre rôle d’ambassadeurs, si important, pour faire rayonner Stavelot et ses Blancs Moussis. Je vais plutôt vous parler de notre interaction avec la Confrérie et de nos objectifs."

Depuis plusieurs années, les activités qui rassemblent les deux groupes sont de plus en plus nombreuses. C’est le cas notamment des concerts."Le monde évolue, très vite et il est important de s’adapter à son environnement si l’on veut survivre", poursuit-il. On pense par exemple aux modes de communication. La Confrérie des Blancs Moussis vient en ce sens de se doter d’un tout nouveau site internet."La société et les mentalités évoluent aussi. Ainsi, de plus en plus de hautes fonctions, en Belgique comme à l’étranger, sont exercées à juste titre par des personnalités féminines brillantes. Nous avons besoin de ces femmes brillantes pour continuer à remplir notre rôle d’ambassadeurs."

Vive les Blancs Moussis

Pierre Blaise, le Grand maître, a commencé par rendre hommage aux 21 fondateurs de la Confrérie des Blancs Moussis, en citant leur nom."Malheureusement, depuis le 15 juin 2020 et la disparition de Paul Lemaire, la Confrérie est orpheline de ces jeunes Stavelotains qui ont osé."Il a aussi tenu à remercier le Grand maître fondateur Pierre Philippart, le Grand maître honoraire Christian Nezer et les sociétés sœurs des Blancs Moussis."Vive Stavelot, vive notre folklore et vive les Blancs Moussis", a-t-il conclu, sous les applaudissements.

Après le vin d’honneur, les Blancs Moussis se sont ensuite dirigés, en cortège et en musique, vers l’église Saint-Sébastien pour la messe anniversaire dédiée aux Blancs Moussis défunts.