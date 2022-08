Le public à l’assaut du château de Franchimont

Pour l’occasion, le four à pain du château a été rallumépour cuire les célèbres pains chasseurs, tandis que le clan Wallace, en kilt et que l’on retrouve à chaque édition de la Foire médiévale, a fait griller le cochon. Les plus jeunes ont également pu prendre place au stand de grimages. Au rez-de-chaussée de l’aile nord, une exposition de photos retraçait l’évolution de l’état du château.

Un programme riche qui a visiblement emballé les badauds, présents en nombre (et souvent en famille).

La fin d’un chantier

Cet événement était aussi une manière pour les Compagnons de Franchimont, qui œuvre depuis 55 ans, de marquer, de manière festive, la fin du chantier du pignon ouest de l’aile nord. Un travail qui aura duré, pour rappel, six ans en tout et pour tout. Samedi à 11 heures, le président de l’ASBL, Patrick Hoffsummer, a procédé à l’inauguration officielle de ce pan de mur représentant 267 m3de maçonnerie, en présence des autorités communales. Celui-ci a ensuite évoqué le travail réalisé actuellement, au niveau de la tour des latrines, et les projets futurs autour de la casemate nord et du donjon.

"En plus de l’axe patrimonial et touristique, nous avons aussi un rôle sociétal,note-t-il.Franchimont accueille toute une série de festivités et les Theutois y sont très attachés. Pour le dire autrement, les pierres de Franchimont sont le ciment social de la société theutoise et de toute sa région."

Un avis partagé également par le collège, avec qui la collaboration s’est accrue ces dix dernières années."On a connu une accélération de la rénovation du château mais aussi un renouvellement de l’équipe, qui rassemble des personnes expérimentées qui ont fait leurs preuves mais aussi des générations multiples, explique Alexandre Lodez, échevin des Finances et de la Culture.Cela nous a enthousiasmés à l’idée de vous soutenir. On sait que, pour les 20 ans à venir, le terreau est là pour maintenir l’activité." Et de conclure:"Merci aux hommes et femmes qui font les Compagnons. Merci pour tout ce que vous offrez".