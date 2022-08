«Viens on sème», des bouquets de fleurs écoresponsables cultivées à Baelen

"Je me suis mise au zéro déchet depuis quelques années et je me suis demandé s’il n’y avait pas moyen de faire encore plus pour la planète, explique celle-ci.En faisant des recherches sur internet, je suis tombée sur le slow flower."Une tendance qui consiste à cultiver soi-même des fleurs de saison, dans le respect de l’environnement et sans pesticide, plutôt que de recourir à des variétés produites à l’autre bout du monde.

Séduite par l’idée, la Baelenoise s’est d’abord essayée, l’année dernière, à la confection de bouquets avec des fleurs provenant de petits producteurs de Namur ou de Bruxelles. "Mais il y avait toujours le trajet, le prix… Puis le plaisir de faire des bouquets avec mes propres fleurs m’envahissait de plus en plus". C’est ainsi qu’est né son projet "Viens on sème". Nathalie Peters se met alors en tête de trouver un champ sur la commune."J’ai trouvé mon petit terrain et par magie tout ce que j’ai planté a fleuri", sourit-elle. Une vraie chance pour cette débutante."Je n’y connais rien en culture. J’ai juste l’expérience de la pépinière et suivi quelques petites formations. J’ai aussi pu compter sur les conseils de mes anciens patrons. Cette année, niveau météo, on a quand même été gâté"

L’objectif de ces plantations est de pouvoir disposer de fleurs d’avril à fin septembre. Sur les 800 m2 dont elle dispose, Nathalie Peters a bénéficié au printemps de tulipes et de jonquilles."Pour le moment, on retrouve aussi desbleuets, des soucis des zinnias… Les dahlias sont également sortis. puis il y aura les tournesols."En prévision de l’hiver, elle a aussi cultivé énormément de fleurs à faire sécher."L’avantage, c’est qu’elles n’ont pas besoin de beaucoup d’eau pour grandir", précise-t-elle.

Jusqu’ici, Nathalie Peters créait essentiellement sur commande ou pour un magasin bio de la région. Mais depuis ce vendredi 19 août, elle possède également son petit atelier, chez elle."C’est ouvert les vendredis, samedis et dimanches, de 9 à 12 heures. Pour le moment, j’ai encore un job à côté mais mon but, à terme, est de vivre de ça", note-t-elle. La fleuriste est aussi présente au marché de la Belle saison à Limbourg, chaque 1ersamedi du mois jusqu’en octobre, et sera au marché Saveurs nature de Baelen, le dimanche 11 septembre. Avis aux fans d’art floral, des ateliers sont aussi régulièrement organisés.

«Viens on sème», Heggen 46, à Baelen. La boutique est aussi présente sur Facebook.