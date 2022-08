"On sort des inondations, on a eu deux écoles sinistrées à 100% et la priorité est de réhabiliter ces écoles-là, justifie le coordinateur de l’enseignement fondamental communal, Georges Clément.La priorité est donnée aux écoles impactées."

École d’Ensival

Pour rappel, l’école, ayant été touchée par les inondations, devra être démolie et reconstruite ( voir notre édition du 28 janvier 2022). " Pour la reconstruction complète, il faudra compter un minimum de 5 ans", annonce Georges Clément. Les élèves seront toujours accueillis dans des modules situés près du parc Godin, près du centre d’Ensival. L’école restera dans le quartier. " Pendant les travaux, c’est moins opportun de laisser des modules préfabriqués à quelques mètres de grues qui vont complètement démolir les bâtiments."

École de l’Est

Des travaux de consolidation et d’assainissement ont été entamés l’année dernière. Actuellement, l’emplacement des modules est encore en discussion avec la cellule projet de la Ville de Verviers. Les classes de primaire commenceront leur rentrée comme l’année dernière, au 1erétage de l’école ( voir notre édition du 26 juillet 2022).

École Pierre Rapsat

En juillet dernier, sa candidature a été retenue pour l’appel à projets du ministre Daerden qui vise à proposer des repas gratuits aux enfants de maternelle et des deux premières années de primaire. Dès septembre, le système sera en place. " Les repas ne seront pas cuisinés à l’école mais ils serontdistribués. C’est un prestataire de services qui amènera les repas." Après un premier bilan, d’autres candidatures ne sont pas exclues dans le futur, ajoute Georges Clément.

Et les autres écoles?

Georges Clément, le coordinateur de l’enseignement fondamental communal à Verviers nous indique que la rentrée annonce aussi la reprise des journées sportives et des tournois entre les écoles. En effet, après deux années perturbées par les mesures sanitaires liées au Covid, élèves comme enseignants espèrent se retrouver lors de ces journées.

Dans l’enseignement libre

Institut Notre-Dame

Changement de directeur pour l’école primaire, les élèves ont dit au revoir à Monsieur Christophe Dechêne et c’est Madame Patricia Neuenschwanber qui accueillera les enfants cette année.

École Saint-Nicolas

Une partie des travaux qui a débuté durant le mois d’août 2021 est terminée à l’école de Stembert ( voir notre édition du 24 juin 2021). " La salle de gym sera opérationnelle pour la rentrée. Pour le réfectoire (NDLR: la transformation de l’ancienne salle de gym), il faudra encore attendre un peu mais on continue de fonctionner avec les locaux qu’on avait avant", indique la directrice Manu Defroidmont. Le préau a été agrandi, l’espace près de la nouvelle salle de gym relie le préau qui existait déjà, " le préau est donc en partie réaménagé et il y a un nouvel espace. Et on espère à la mi-octobre que les travaux de l’ancienne salle de gym soient finis", pour permettre aux élèves de profiter des nouvelles installations du réfectoire comme du coin cuisine.

École Sainte-Marie

Monsieur Piron accueillera les grands de 6e année à la rentrée, suite au départ de Madame Vancrayebeck qui profitera de sa pension. Dans le cadre de leur projet d’aménagement raisonnable pour accompagner les enfants qui ont des difficultés, une institutrice supplémentaire viendra renforcer le personnel enseignant.

École Notre-Dame de la Sagesse

" Ce qu’on veut, c’est intégrer les enfants à nos projets pour qu’ils puissent donner leur avis", explique la directrice Stephany Rompen. Cette année, c’est la rénovation de la cour de récréation avec la mise en place de jeux en bois qui est au programme. Les autres projets mis en place continuent comme l’aménagement du jardin.

Du côté du corps enseignement, après de nombreuses années de service au sein de l’établissement, Monsieur Pierre Lebeau a quitté le navire pour se reposer. Les classes ont donc été réorganisées en deux groupes: le premier comprendra les 1res, 2eset 3es; le second, les 4es, 5es et 6es. On notera aussi le retour de Madame Céline Reuter sur le bateau. La dernière nouveauté: un cartable complet sera fourni. Toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook de l’école.

Centre scolaire Saint-Michel

Les élèves pourront investir une garderie toute neuve dès la rentrée du lundi 29 août. L’accueil aussi a été remis à neuf. La seule inquiétude pour la rentrée: les travaux qui ont commencé sur la place du Martyr.

École de la Providence

L’acquisition de nouvelles TV interactives garnira la majorité des classes primaires. " On a équipé en fonction des demandes des enseignants", précise la directrice Véronica Goddé. " L’outil ressemble à un immense écran sur lequel on peut directement travailler dessus. Il n’y a plus besoin du stylet comme avant, c’est le dernier modèle."

Et les autres?

De petits travaux de réaménagement sont effectués à quelques jours de la rentrée pour les autres établissements afin d’accueillir les chérubins dans les meilleures conditions.

Dans l’enseignement officiel

École René Hausman

Pour la rentrée, pas de gros changements à l’horizon mais l’intention d’aménager et agrandir la classe extérieure pour le printemps 2023. " Pour pouvoir donner cours dehors quand il fait beau avec des tables pour les enfants, la mise en place d’un tableau extérieur…", annonce la directrice Marjorie Huin. Au volet pédagogique, la mise en place du projet contre le harcèlement scolaire continue avec des ateliers et des animations.

Athénée Royal Verdi

" On continuera les ateliers du vendredi après-midi, un vendredi sur deux, qu’on a lancés fin de l’année dernièreet les autres projets pédagogiques en cours comme les classes d’immersion", se réjouit le directeur Pierre Bray. Les ateliers du vendredi après-midi seront animés par des associations qui viendront avec leur matériel afin de faire découvrir aux élèves le monde de la chauve-souris ou encore l’univers de l’audiovisuel.