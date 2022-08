Plus de 50 concerts gratuits

Au total, plus de 50 concerts sont proposés gratuitement dans le parc de la cathédrale, place Albert 1erou encore au Malmundarium. De quoi attirer entre 15000 et 20000 spectateurs tout au long du week-end.

Vendredi, la part belle sera avant tout faite aux groupes de tribute et de covers. On notera la présence entre autres du groupe Abbey Road (The Beatles) et de Mother Mercury (Queen). Place Albert 1er, le public pourra également applaudir l’artiste folk d’origine verviétoise Besac Arthur.

Samedi, parmi les têtes d’affiche, on retrouve notamment le groupe phare des années 80 Émile et Images. Les interprètes desDémons de minuit, Maîtresseou encoreJusqu’au bout de la nuitse produiront sur la scène principale, à côté de la cathédrale, à 22h30.

Enfin, dimanche, la programmation est davantage dédiée aux familles, avec en ouverture, à 13 heures, le groupe pour enfants Jackylou et les Enjoliveurs. Des musiciens et autres fanfares (Royale Harmonie Sart-Charneux, Les Mineux d’Aredje, Macadam’s) déambuleront également dans le parc de 14 à 18 heures.

www.festivalvibrations.be