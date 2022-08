Vieux Couvent à Plombières : reconstruction de la petite salle

Depuis quelques années, l’ASBL du Vieux Couvent, qui gère la location du bâtiment homonyme dans le centre de Plombières, planche sur la rénovation de sa petite salle. Après en avoir obtenu le permis en septembre 2021, les travaux de démolition et de reconstruction commenceront finalement en septembre 2022."Il était prévu de lancer le projet l’année passée, mais avec toutes les incertitudes sur le prix des matériaux, on a décidé de le faire un an plus tard. Et cette fois-ci on s’est dit: il faut y aller!", partage le président de l’association, Jacky Defaweux. Le nouveau local dont le coût était estimé par l’architecte à 380000 euros et subsidié à 50% par la Commune, sera reconstruit sur la même superficie au sol que l’ancien. S’il pourra ainsi accueillir le même nombre d’occupants (une trentaine), un nouveau local à l’étage permettra cependant d’augmenter la capacité en lits. "Durant les mois de juillet et d’août, on accueille les camps patro et scouts, et jusqu’à présent notre capacité de logement sous toit était un peu juste… On a voulu profiter de la reconstruction pour rajouter un local à l’étage qui nous permettra d’augmenter notre capacité de logement d’une vingtaine de places (NDLR: il y en a 75 actuellement)."Une évolution bien nécessaire quand l’on sait que les plages de réservation en été sont déjà complètes jusqu’en 2023,"et il nous reste juste une période de libre en 2024".Outre les mouvements de jeunesse, les bénéficiaires de ces infrastructures, ce sont les Plombimontois."L’objectif social de notre ASBL c’est de mettre à la disposition des gens du village, et de l’entité au sens large, des espaces pour qu’ils puissent organiser des activités", rappelle Jacky Defaweux.