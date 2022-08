Sécheresse: quelle est la situation actualisée en région verviétoise?

Quelques actualisations concernant la région verviétoise ont notamment été apportées.

D’abord, concernant les barrages. "Les niveaux des barrages-réservoirs poursuivent leur diminution. Les niveaux pour la Gileppe et la Vesdre(NDLR: le barrage situé à Eupen)se situent juste au-dessus des cotes de réserve", indique le Service public de Wallonie par voie de communiqué.

Ensuite, au niveau de la production et de la distribution d’eau, le SPW rappelle que"19 communes ont pris des arrêtés de police de restriction de consommation de l’eau de distribution". Chez nous, cela concerne Stoumont, Burg-Reuland, Theux, Pepinster et Amblève."D’autres communes font l’objet d’une surveillance particulière de la part de la SWDE",comme Jalhay et Bullange en région verviétoise.

Troisièmement, concernant la navigation,"tous les tronçons sont actuellement fermés à la circulation des kayaks. Seul un tronçon de l’Amblève a ouvert ce jeudi 18 août suite à un lâcher des barrages de la Warche".

Enfin, pour la pêche,"les mesures d’interdiction sont maintenues jusqu’au 4 septembre".

La prochaine réunion de la Cellule d’expertise sécheresse est fixée au jeudi 25 août.