Verviers: le Canadian Burger a rouvert ses portes place du Martyr

Après une année de fermeture suite aux inondations de juillet 2021, le Canadian Burger situé place du Martyr, à Verviers, a rouvert ses portes ce vendredi 12 août. Les murs et le plafond ont été remis à neuf afin de pouvoir accueillir les clients dans les meilleures conditions possibles. En plus des burgers, nuggets et hot-dogs, ce commerce fait peau neuve et vendra désormais aussi des desserts (crêpes et pancakes) notamment. Il élargira encore sa carte lors des prochains mois avec l’objectif de satisfaire les clients. Le Canadian Burger sera ouvert chaque jour jusqu’à 22h et le week-end jusqu’à 1h du matin.