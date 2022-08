C’est l’une des reconversions phares et attendues à Verviers: la réhabilitation du site Houget-Duesberg-Bosson, ancien fleuron de l’économie verviétoise qui a jadis accueilli plus de 2000 travailleurs, doit prochainement revivre, en accueillant un vaste écoquartier associé à de petites entreprises et des services… en bord de Vesdre…