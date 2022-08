Un cyclomotoriste disonais âgé de 49 ans, seul en cause, a perdu la vie dans un accident dont les circonstances exactes ne sont pas encore connues.

Les services de secours (une ambulance et la police) ont été prévenus des faits, tout comme le magistrat de garde et la bourgmestre de Dison, Véronique Bonni. »Un expert est également descendu sur place et le dossier est au Parquet, précise la bourgmestre.Il serait tombé, seul, de son cyclo. La victime habitait près du lieu de l’accident et avait un fils. »

La piste du malaise serait privilégiée.