Frelons asiatiques: la vigilance est de mise en région verviétoise

Pour sensibiliser les gens et appeler à la vigilance, celui-ci a posté un message sur les réseaux sociaux."J’ai reçu des dizaines d’appels après sa publication. Mais les personnes les confondaient avec d’autres insectes", note-t-il. Comment faire dès lors pour distinguer les frelons asiatiques des frelons européens?"Ils sont plus petits, plus foncés et ont des pattes jaunes. La différence est assez flagrante, précise l’apiculteur.Les frelons européens sont également moins agressifs auprès des abeilles que les frelons asiatiques."

Il est évidemment déconseillé de s’approcher d’un nid de frelons: cela pourrait déclencher une attaque collective et engendrer des piqûres multiples. Par contre, les citoyens concernés sont invités à signaler leur présence sur une plateforme du Service public de Wallonie ( http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/) ou encore à avertir la commune.

Pour Michel Danthinne, ces frelons asiatiques, qui exercent une énorme pression sur les abeilles, viennent s’ajouter à un contexte déjà difficile."On a eu les inondations, la sécheresse… Avec la chaleur, ici, tout est sec. Il n’y a plus de nectar. Pour ma part, cela fait 4 années que cela ne tourne plus rond", conclut le Stembertois.