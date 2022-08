Theux: plusieurs personnes intoxiquées et des chevaux morts dans l’incendie d’un manège

Là, le feu a débuté dans un hangar où était apparemment stocké du foin. À l’arrivée des pompiers, "la fumée était visible de très loin,détaille le commandant de la zone de secours VHP, Quentin Grégoire.Le hangar était totalement embrasé."

Plusieurs chevaux ont été blessés par les flammes. D’autres sont morts dans le brasier. À l’heure actuelle, il est impossible de tirer un bilan précis puisque"le bâtiment est instable et il n’est pas possible d’y pénétrer", indique la zone de secours. De plus, quelques personnes présentes au manège de La Fagne Saint-Remacle ont été légèrement intoxiquées à la suite de l’incendie. Ensuite,"certains équidés, en panique, sont parvenus à fuir et se sont échappés, parfois assez loin, du manège",détaille le bourgmestre qui s’est rendu sur place."Il n’y a fort heureusement aucun blessé grave à déplorer et tous les enfants qui étaient présents ont pu être pris en charge ou ont été récupérés par leur famille",rassure Pierre Lemarchand.

La route est fermée à la circulation pour permettre aux services de secours de travailler dans les meilleures conditions. Un travail des pompiers qui devrait se poursuivre encore durant plusieurs heures.

En tout, un peu moins de cinquante pompiers sont intervenus avec quatre autopompes, cinq citernes, une auto-échelle, deux véhicules officiers, un ART (Animal Rescue Team), un véhicule de ravitaillement et un poste de commandement.