La Royale Jeunesse d’Elsaute célèbre ses 125 ans d’existence

La Royale Jeunesse d’Elsaute, qui rassemble les Elsautois depuis 1895 lors de différents événements, soirées, balades, concerts, pièce de théâtre…, a dû se montrer patiente pour fêter ses 125 ans. C’est finalement en ce mois d’août 2022 qu’elle a pu les célébrer dignement, lors de trois week-ends. Après la brocante du 31 juillet et la procession religieuse du 7 août, ce dernier week-end s’annonce chargé. « C’est le plus gros week-end », lance Maxime Farnir, membre depuis quinze ans, et de poursuivre: »Le vendredi soir, il y avait un blind test; le dimanche, c’est une soirée Open Air avec DJ Mark With et Mc Chucky, et lundi, ce sont les jeux intervillages. »