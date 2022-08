En effet, si la canicule pousse certains à la consommation de glaces, d’autres sont freinés par la chaleur et choisissent de rester chez eux plutôt que sortir.

"En journée, ceux qui ont une piscine restent à leur domicile mais entre 17 à 22h, nos chiffres sont satisfaisants." Un retour à la normale pour cette glacerie après des débuts particuliers (NDLR: le glacier a ouvert le 1er mai 2021)."Les derniers mois étaient spéciaux avec le Covid mais les clients sont au rendez-vous pendant cette période de l’année. L’année passée n’était pas glorieuse avec le temps pluvieux. Les ventes étaient moins bonnes au niveau des glaces mais la saison actuelle est à son plein."

Theux se porte bien aussi

Depuis 4 mois, Astrid Bastin vient également d’ouvrir son second commerce, place du Perron à Theux. La Waimeraise s’est montrée satisfaite des débuts de son autre implantation:"Actuellement, cela évolue favorablement. Theux est une superbe commune, les clients viennent avec des retours constructifs. Les Je pense que les Theutois sont ravis. C’est un petit plaisir que les clients peuvent s’offrir sans devoir dépenser beaucoup d’argent. En revanche, nous sommes les seuls glaciers de la commune. C’est regrettable."

Qu’en pensent d’autres glaciers de la région?

Alex Van Dyck (Boule royale Spa): "La chaleur n’est pas forcément un avantage pour vendre"

"La chaleur n’est pas forcément un avantage pour vendre des glaces. Cette période actuelle, ce n’est pas la catastrophe mais ce n’est pas non plus la meilleure saison pour nous. Il n’y a pas plus de monde cet été grâce à la canicule. Il fait trop chaud en journée et donc il y a peu de personnes qui se baladent dans les rues et qui viennent dans notre glacerie. Le soir, en revanche, la température diminue ce qui nous permet de vendre davantage. Si je voulais, je pourrais vendre jusqu’à 1h du matin."

Valérie Houplain (Entracte Verviers) : "Quand il fait trop chaud, c’est extrêmement calme"

"Nos clients aiment nos coupes, ils sont habitués. On vend bien l’après-midi et parfois même le soir. Ils ne viennent pas pour le salé, ils viennent pour manger une glace. Quand il fait trop chaud comme ce mardi, ils ne viennent pas par exemple bien que l’intérieur soit frais mais en terrasse c’est calme car il fait trop chaud, les gens ne sortent pas vraiment plus. Pour le moment, je ne me plains pas, on a une belle ouverture, ça se passe bien, j’espère que ça va continuer et qu’on aura encore plus de monde.