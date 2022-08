"Son problème, c’est qu’elle est invasive. Elle se produit en expulsant des graines qui se retrouvent dans la rivière et qui vont se ressemer plus loin en grandes quantités", explique Dorian Kempeneers, directeur du Fagotin, à Stoumont.

Elle s’impose au détriment de nos plantes indigènes qui, elles, ne disposent plus d’espace pour se développer."Elle fait disparaître la végétation naturelle de la berge et l’hiver la plante meurt, elle disparaît. Alors, on se retrouve avec des berges qui sont mises à nues et beaucoup plus sensibles à l’érosion. Elles sont abîmées", et les risques de débordements sont plus importants, complète Pascal Schmitt, employé de la cellule de coordination au Contrat Rivière de l’Amblève-Rour.

Au-delà, de la préservation de la flore, c’est l’aspect sécurité qui inquiète,"c’est un enjeu de préservation du territoire, y compris en termes de sécurité des habitations dans les villages qui sont parcourus par ces cours d’eau-là", insiste l’échevin de la Nature et Environnement, Tanguy Wéra (VivreEnsemble), représentant la Commune qui est partenaire dans le projet.

Comment lutter?

L’idée n’est pas d’anéantir cette plante invasive mais plutôt de la gérer afin qu’elle n’étouffe pas la végétation environnante. Sa gestion est assez simple, "elle n’est pas dangereuse pour l’homme, on peut l’arracher même à main nue. Le but est d’avoir la racine, qui n’est pas très profonde, on tire doucement pour ne pas casser la tige, et voilà", détaille Pascal Schmitt. L’inconvénient principal réside dans sa reproduction rapide et importante, c’est pourquoi les organisateurs des chantiers de lutte tentent de se concentrer sur quelques zones ciblées"où on peut encore en venir à bout", comme les petits affluents le long de l’Amblève qui ne sont pas encore trop envahis. Par exemple, lors des travaux sur le barrage de Robertville,"le lac a été vidé et tout le fond du lac était couvert de balsamine de l’Himalaya. Comme la Warche se jette dans l’Amblève, elle a bien été contaminée aussi". Il insiste aussi sur le plan d’action qui doit toujours suivre le schéma: de l’amont vers l’aval.

Une lutte efficace

Les zones qui ont été traitées il y a quelques années semblent avoir complètement été éradiquées de la plante invasive."À présent, on évolue parce que là où on a déjà agi, ça a donné des résultats", se réjouit-il. Cependant il ne faut pas crier victoire trop vite, il existe toujours un risque car le traitement de l’ensemble du versant est un travail titanesque au vu des moyens qui sont mis à disposition des acteurs. Les chantiers de lutte contre la balsamine de l’Himalaya comptent principalement sur des bénévoles, des mouvements de jeunesse ou des écoles pour permettre la préservation des cours d’eau de la région. Ils sont organisés pendant la floraison et avant la formation des graines.

Ce samedi 13 août, un chantier est organisé de 9h à 12h, rendez-vous sur le parking Le Fagotin. Plus d’infos sur www.stoumont.be.