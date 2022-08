Le château de Franchimont fête la fin d’un chantier lors de portes ouvertes

Depuis 55 ans, les Compagnons de Franchimont œuvrent à la préservation et à la restauration du fameux château qui fait la fierté des Theutois. Un travail conséquent et constant que ces bénévoles effectuent avec rigueur et passion. En 2016, ceux-ci ont entamé la réparation de la partie occidentale des ruines de l’aile nord du château. Elle présentait à l’époque de très gros problèmes de stabilité sur près de 20 mètres de hauteur.