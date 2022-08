Envol d’Artistes, à Clermont: quelle réussite!

Une belle vitrine pour les artistes

" Oh, regarde ce que fait le monsieur, il souffle du verre." Une maman et sa fille ont assisté à une des démonstrations organisées par deux souffleurs de verre, Christophe Genard et Jean-Yves Vossius, vitrailliste. Les deux hommes étaient déjà venus en 2019 mais pour cette édition, ils proposaient en plus quelques démonstrations. Ils expliquent la technique utilisée et les astuces pour modeler le verre lorsqu’il est chaud. " On est artiste avant tout pour partager et transmettre notre passion, explique Jean-Yves Vossius.C’est très chouette d’expliquer son métier. On voit que les gens sont intéressés. Dès qu’on commence, ils s’attroupent et après, ils posent souvent quelques questions." Durant la journée, tous les artistes ont pu échanger avec le public, dévoiler leur manière de travailler mais aussi vendre quelques-unes de leurs œuvres. " C’est une galerie à ciel ouvert pour eux. Il y a souvent des répercussions dans le temps, des gens qui les recontactent au moment des fêtes par exemple." Une belle réussite donc pour cette édition 2022, qui a, une nouvelle fois, mobilisé Clermontois et artistes.