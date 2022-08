Neuf producteurs ouvrent leurs portes ce week-end à Trois-Ponts

Après la première édition, il y a quatre ans, les organisateurs de la ronde des producteurs ont donc décidé de remettre le couvert cet été. Durant tout le week-end, neuf producteurs ouvrent les portes de leur exploitation. " On a un marché local quatre à cinq fois l’année, entre mai et octobre, mais ici, l’idée, c’est que les gens aillent à la rencontre des producteurs chez eux, pour qu’ils puissent expliquer leur démarche, qu’ils fassent visiter leurs installations et qu’ils partagent leur savoir-faire."

©-Eda LC

Et les visiteurs se sont montrés intéressés. " C’est vrai qu’ils posent des questions sur l’élevage, la race etc, raconte Marc Lacasse, de la ferme bio Lacasse-Monfort.C’est toujours bien de participer à ce genre d’événement, pour montrer ce qu’on fait mais aussi pour avoir une émulation entre nous. »

Le samedi soir, cet éleveur recevait 220 personnes, pour un repas festif que tous les producteurs ont concocté entre eux. " Il y a beaucoup d’événements ce week-end alors c’est super d’avoir autant de réservation." Monique, une habitante du coin, était de la partie. Elle a fait le tour de plusieurs fermes avec son fils et ses petits-enfants. " J’avais bloqué le week-end, je me réjouissais. C’est super de découvrir les petits producteurs du coin. Je ne suis pas arrivée dans la région il y a longtemps et je découvre que c’est très dynamique. J’ai goûté du miel par exemple, il était délicieux."

Chaque exploitation accueille également d’autres petits artisans afin de mettre en valeur les produits locaux, car à Trois-Ponts, on peut vivre, manger et boire local!