Le château Peltzer, à Verviers, en vente pour 2,9 millions

Avec ses 6 hectares de parc et son architecture néogothique, le château Peltzer fait assurément partie des lieux chers au cœur des Verviétois."C’est vraiment le fleuron de la ville de Verviers, lance Benjamin Noblué, gérant de l’agence immobilière du même nom.Il appartenait autrefois à la famille Peltzer et est connu de tous."Ce bien exceptionnel, à la porte de Heusy, s’apprête à être mis en vente."L’annonce sera publiée au début de la semaine prochaine."Pour l’acquérir, il faudra évidemment en avoir les moyens. Son prix s’élève en effet à 2,9 millions d’euros.

"On connaît pas mal d’investisseurs, explique Benjamin Noblué, qui s’associe pour cette vente à l’Eupenois Bruno Creutz, d’Euro Immo.On compte également le présenter à de grandes chaînes d’hôtels, comme Van der Valk. On sait que leur hôtel verviétois est l’un des hôtels de leur groupe qui marche le mieux. On pense aussi que cela pourrait intéresser des restaurants, plutôt de type gastronomique, mais les particuliers sont bien sûr les bienvenus. Cette vente est ouverte à tout le monde."

Un projet d’hôtel déjà imaginé

Avant de renoncer à l’idée et de dédier leur temps à d’autres activités, les trois propriétaires allemands qui l’avaient acheté en 2014 avaient déjà planché sur un projet d’hôtel."Un architecte allemand a dessiné un projet hôtelier pour 55 logements, c’est-à-dire 55 chambres. On dispose déjà d’un accord de principe de la commune pour celui-ci. Il serait éventuellement possible d’aller jusqu’à 80 chambres mais ce sera à l’investisseur de faire les démarches en ce sens."D’une surface de 2800 m2, le château a indéniablement du potentiel.

Transformer les lieux en hôtel n’est pas un objectif à proprement parler."C’est l’une des solutions. On trouve qu’il s’agit d’un cadre parfait pour un hôtel ou un restaurant très chic."

Des événements, oui, mais à l’extérieur

Actuellement, les lieux peuvent toujours accueillir des événements mais uniquement dans le parc, plus à l’intérieur du château. Ce fut le cas notamment ce vendredi, avec l’édition estivale des Apéros verviétois."Des travaux doivent être réalisés à l’intérieur afin de répondre aux normes des pompiers", précise Benjamin Noblué.