Collision entre un bus et une voiture

Les pompiers de la zone Vesdre, Hoëgne & Plateau ont été appelés ce samedi, vers 14 heures, suite à un accident impliquant une voiture et bus TEC. Ils ont été dépêchés sur les lieux, à Baelen, sur la nationale 629, entre Limbourg et Membach. " Il y a une personne incarcérée", précise le Commandant de Zone, Quentin Gégoire. Une ambulance et le Smur d’Eupen ont été envoyés sur place.