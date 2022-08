City Mall bâche (pour rien) puis débâche

Mercredi, des ouvriers ont retiré les bâches qui annonçaient l’arrivée du centre commercial OQuai (du promoteur City Mall, Patric Huon), à l’angle du pont Saint-Laurent et de la rue du Marteau à Verviers. Installé en 2019, ce dispositif, présent aussi sur les anciennes galeries Voos, avait été jugé illégal par la Ville car il n’indiquait pas le début des travaux… Le projet s’apprêtant une fois de plus à être remanié (peut-être?), il était d’autant plus trompeur de les laisser, ces bâches. Avis aux nostalgiques de la saga, on peut désormais redécouvrir sur la façade l’avis du permis d’implantation commerciale… émis en 2018.

Une affiche qui pique

Un panneau "Au cœur d’Aubel" avec la promotion des marchés de terroir a été cou

vert par la Une duMoustiquedatant samedi 7 mai 2022. L’hebdomadaire estimait alors que"La plus belle vallée du monde"se situait en Belgique de l’Est, avec en couverture une photo d’Aubel.

La Commune n’a pas tardé à profiter de ce joli coup de pub pour ériger cette Une en grand format au carrefour de la rue de Merckhof (avec Haut Vent, la rue du Mémorial Américain et la rue d’Aubel)."Quand c’est Moustique qui le dit…", pointent fièrement les Aubelois.

Joli coup de com’ "gagnant-gagnant" dont profite aussi l’hebdo.

Le pape Rossi

S’il y a bien une vedette qui a fait parler d’elle la semaine dernière, c’est bien Valentino Rossi aux 24 Heures de Spa-Francorchamps. Déjà lors de la parade à Spa, des centaines de personnes s’amassaient devant le Palmarès rien que pour apercevoir l’ancien champion de Moto GP. Tel le pape au Vatican! Durant tout le week-end, ce sont aussi des centaines de fans courageux, venant parfois de très loin, qui restaient derrière son stand H24. À coup sûr une des personnes les plus populaires au monde!

La saga de vérité

Non, cette fois on ne va pas parler de la saga des parkings à Verviers. Mais bien à Francorchamps. Le samedi fut pour le moins chaotique avec certains parkings pleins dès 9h du matin, les détenteurs des précieux laissez-passer devant trouver refuge dans d’autres parkings. Autrement dit, personne ou presque n’était dans le bon parking! De quoi créer des embouteillages évitables et d’improbables imbroglios. À revoir absolument!

C’Rhum de vérité

Les marins connaissent la Route du Rhum, mais les Herviens maîtrisent le chemin aussi! Pour preuve, le succès populaire de la "nocturne" organisée par l’Olnois Quentin Bélien, nouveau patron du magasin Corman Collins à Battice (désormais nommé C’Rhum Corman Collins). De son propre aveu, il ne s’attendait pas à voir autant de monde ce jeudi en fin de journée pour inaugurer cette reprise. En même temps, un mois de sevrage des meilleures bouteilles de rhum, whisky, bourbon et autres spiritueux, c’est beaucoup pour une région réputée festive. Plus qu’une démonstration, un C’Rhum de vérité!