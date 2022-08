La rue du Théâtre et la rue Xhavée rouvertes à Verviers

Pour rappel, fin juin, cet axe avait dû être une fois de plus fermé et ce, jusqu’au croisement avec la rue Chapuis. Des malfaçons avaient en effet obligé la Ville de Verviers à imposer le remplacement des dalles endommagées à l’entrepreneur. Les automobilistes étaient alors déviés par la rue du Manège et la rue Jardon.