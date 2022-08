L’incroyable combat d’un Belge pour se faire vacciner contre la variole du singe: il appelle même le Palais royal

L’homme de 39 ans, qui ne présente certes aucun symptôme de la maladie, ne comprend pas cette situation. "Depuis le 5 juillet dernier, j’ai appelé à plusieurs reprises le CHU qui me disait de ne pas me déplacer, que cela ne servait à rien… Je ne rentrais, selon eux, pas dans les conditions pour bénéficier du vaccin."

L’épidémie va flamber, j’en suis certain.

S’il se bat aujourd’hui pour avoir l’injection du sérum, ce n’est pas que pour lui, mais bien pour protéger ses proches. "Cette variole ne s’attrape pas uniquement par voie sexuelle, mais bien par la sueur, le contact ‘‘peau contre peau’’, via des postillons, et même avec du linge sale, voire quand on touche des meubles", insiste François Yserentant qui en a fait un combat de tous les jours. Et qu’il compte poursuivre pour arriver à ses fins. "On annonce une vaccination en automne, ce qui sera évidemment trop tard", estime-t-il. "Car l’épidémie va flamber, j’en suis certain. Et une fois que l’on a attrapé le virus, il n’est plus possible de se faire vacciner."

Cette maladie n’est pas uniquement une maladie de ‘‘gays’’, bien que cela a commencé dans cette population, mais elle peut s’étendre à tous.

François Yserentant et son époux prennent depuis des années des médicaments pour éviter l’acquisition du HIV pendant les relations sexuelles, soit la PreP qui est un rétro-viral pour empêcher l’infection. "Ce médicament m’a été, ainsi qu’à mon époux, proposé par le même CHU." Aujourd’hui, l’homme continue d’avoir des contacts "rapprochés" avec d’autres personnes. Il ne veut donc faire courir aucun risque à personne. Ce que souhaite également François, c’est qu’on arrête de stigmatiser la communauté LGBT. "Cette maladie n’est pas uniquement une maladie de ‘‘gays’’, bien que cela a commencé dans cette population, mais elle peut s’étendre à tous."

«Rien ne bouge»

François Yserentant estime entrer dans les critères pour être vacciné contre la variole du singe. Un vaccin qui a été aboli à la fin des années 70 et dont il n’a donc pu bénéficier à l’époque, étant né en 1983. Se disant "angoissé et en colère" contre le processus de vaccination actuel, le trentenaire remue ciel et terre pour être vacciné le plus rapidement possible. Il a notamment contacté le cabinet du vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, celui du Premier ministre Alexander De Croo ainsi que le Palais royal. Sans obtenir la moindre réponse positive. "Rien ne bouge", peste-t-il.

Face à la flambée des cas qui touche principalement des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, l’OMS a conseillé mercredi à ce groupe de personnes de réduire "pour le moment" le nombre de leurs partenaires sexuels.

Le CHU m’a demandé un tout petit peu de patience.

Nous avons tenté de contacter à plusieurs reprises le service de communication du CHU de Liège, aussi bien par téléphone que par mail. En vain. "Le chef du service des maladies infectieuses, Michel Moutschen, m’a dit, il y a 48 heures à peine, qu’il comprenait. Il m’a demandé un tout peu de patience, qu’il est en attente et que tous les centres du pays sont à la même enseigne", conclut François Yserentant.