"J’avais souhaité introduire ce concept américain du cinéma en plein air avec un accès aux voitures. On avait parlé à l’époque du TV-drive Garden. Puis, par la suite, on voulait donner un aspect plus local à l’événement", se souvient-il.

Il veut permettre à tout le monde la même accessibilité, sans privilégier certaines populations ou en priver d’autres. Dès lors, le concept a été adapté en "Vervi Movies on site".

"On a voulu donner un aspect ancré dans les différentes villes ou villages", insiste-t-il.

Un événement gratuit

Le projet aurait dû voir le jour en 2021, mais les inondations – qui ont évidemment eu un impact considérable pour la ville de Verviers – ont contraint les organisateurs à annuler l’événement initialement prévu."Ça nous tenait à cœur de le refaire le plus rapidement possible. On a sélectionné 3 films différents pour toucher le plus de monde possible. Et suite à la collaboration que nous avons avec Monsieur Antoine Lukoki, l’échevin de l’Animation de la Ville de Verviers, on a souhaité proposer la gratuité de l’événement", détaille-t-il.

Quels films?

Au programme, trois séances de cinéma sont prévues ce samedi:Nanny McPhee à 10h,Last Vegas à 14h30 etGrease à 18h.

Le choix des films n’est pas le fruit du hasard. Stephan Thissen explique qu’il s’est renseigné sur différents forums afin de présenter une sélection susceptible de plaire au plus grand nombre."J’ai essayé de reprendre des classiques commeNanny McPhee,qui est assez apprécié par les enfants, Grease, un classique qui était évident, et pour Last Vegas , c’est un film un peu différent pour attirer les seniors." Car dansLast Vegas, il s’agit d’un groupe de quatre vieux amis (Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman et Kevin Kline) qui décident de fêter l’enterrement de vie de garçon de l’un d’eux à Vegas.

Les films seront diffusés gratuitement sous chapiteau sur le site de la cour Fischer, ce samedi 6 août.

Un foodtruck et une petite brasserie seront présents durant toute la durée des séances. L’espace pourra accueillir jusqu’à 200 personnes. L’organisateur précise qu’il n’y a pas de réservation, afin de permettre à tout le monde de participer et d’attirer des passants de manière spontanée, en insistant sur le caractère de proximité. Il est important de noter que le site ne sera pas accessible une fois la séance commencée, afin de permettre une expérience optimale au public.

D’autres projets pour Verviers?

À terme, l’entrepreneur aimerait développer un concept d’événements itinérants."Je souhaite qu’on reste dans le côté simple et authentique. Je souhaite permettre la meilleure proximité possible."

À travers ses événements, il veut permettre aux différents quartiers, parfois en retrait, de revivre."Chacun de mes événements comporte “Vervi” en première partie, c’est un clin d’œil à Verviers pour montrer aux habitants qu’il fait bon y vivre, qu’on pense toujours à eux et qu’on se renouvelle."

Rendez-vous donc samedi pour la première édition du "Vervi Movies on site".