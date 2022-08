Des restrictions sur la consommation d’eau potable à Pepinster

Dès ce mardi 2 août et jusqu’à nouvel ordre, il est interdit d’utiliser l’eau du réseau de distribution pour l’arrosage des cours, des pelouses et jardins; le nettoyage des terrasses, trottoirs, sentiers, rues, rigoles; le remplissage de piscines autres que les installations d’intérêt collectif, y compris les piscines gonflables et bassins de fontaine; l’arrosage de bâtiments (sauf dans le cadre de travaux le nécessitant)et le nettoyage de véhicules, sauf s’il est effectué par une entreprise professionnelle de nettoyage.