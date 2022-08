Permis pour adopter un animal : un prix qui varie en région verviétoise

Pour obtenir le document, le citoyen wallon n’a d’autre choix que de se présenter à la commune. L’administration se chargera alors de vérifier le fichier central. Une démarche qui n’a pas le même coût partout. En effet, chaque commune est libre de fixer le montant demandé.

Chez nous, certaines entités, comme Jalhay, Limbourg, Theux ou Plombières, délivrent gratuitement le document. D’autres se sont calquées sur le prix réclamé pour tous les autres documents administratifs. C’est le cas de Waimes (2 €) ou de Verviers (15 € pour le moment mais ce chiffre devrait être revu à la baisse rapidement). Le tableau, ci-contre, reprend chaque tarif par commune.

Attention, toutefois, ce permis de détention, que les animaleries et les élevages se doivent de réclamer (pas les particuliers, par contre), n’est valable que 30 jours et non à vie. Il faut donc réitérer la demande à chaque achat ou adoption. Un système qui risque d’accroître encore davantage la charge de travail des administrations déjà saturées…, surtout pour répondre à la demande de ceux qui alimentent régulièrement leur aquarium! Actuellement, une période d’adaptation est prévue. Le permis de détention pourra être transmis a posteriori jusqu’au 1er octobre.

Enfin, cette autorisation, qui s’apparente à une sorte de certificat de bonne vie et mœurs, n’est refusée qu’à très peu de personnes. Selon le cabinet de la ministre Céline Tellier (Écolo), en charge du bien-être animal, ils sont une quarantaine à être déchus de ce droit. Un chiffre qui reste dérisoire au regard des milliers de clients contraints par cette nouvelle mesure, dont l’efficacité reste à démontrer.

