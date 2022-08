Les feux en plein air interdits dans toute la province de Liège, pas les barbecues à la maison

Pas de feux de camp et autres feux, barbecues autorisés à la maison

"Sont concernés tant les feux de fin de camp que les feux de veillée ou encore les feux de cuisson puisque l’arrêté prévoit qu’il est interdit de porter et d’allumer un feu en zone forestière, sans exception aucune. La même disposition est également de mise concernant l’extérieur des zones forestières, à l’exception des barbecues dans les habitations privées ou à un endroit situé à une distance minimum de 100 mètres des lisières."

Aussi interdits…

"Enfin, l’arrêté prévoit qu’il est interdit d’utiliser un désherbeur thermique, d’allumer des lanternes célestes, de jeter des objets en combustion tandis que les tirs de feux d’artifice sont interdits, sauf autorisation communale."

Sécheresse extrême

Pourquoi?"À l’appui de sa décision, l’autorité provinciale se base entre autres sur le dernier compte-rendu de la Cellule sécheresse de la Région wallonne et sur un rapport émanant de la zone de secours 4 Vesdre-Hoëgne-Plateau."

La semaine passée, la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau avait d’ailleurs lancé un appel à la prudence, après avoir dû éteindre, dans les bois, un feu allumé probablement par des randonneurs et qui n’avait pas été complètement éteint.

Par ailleurs, vendredi passé, le bourgmestre de Pepinster avait pris un tel arrêté d’interdiction de feux en plein air sur le territoire de sa commune, sauf pour les barbecues privés. C’est, globalement, une telle mesure qui vient d’être étendue à l’ensemble du territoire de la province de Liège, par la gouverneure faisant fonction.

"Ce sont les conditions climatiques que nous connaissons, et en particulier les fortes chaleurs et l’extrême sécheresse, qui imposent de prendre cette mesure, d’autant plus que ce “scénario sec” est appelé à se poursuivre, poursuit le communiqué provincial. Il ressort en outre de l’indice sécheresse établi par l’Institut royal météorologique que l’Est de la province de Liège apparaît comme une zone extrêmement sèche, ce qui est corroboré par le rapport précité. Face à la nécessité de prévenir tout risque d’incendie dans les espaces naturels et considérant aussi la présence de nombreux camps de jeunesse sur le territoire provincial, il a été décidé d’interdire l’allumage de feux."