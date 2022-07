Pepinster : les feux en extérieur interdits

L’objet de l’interdiction ?

Depuis vendredi, il est donc interdit d’allumer un feu d’entretien sans autorisation préalable de l’autorité compétente, d’allumer des feux en plein air dans les zones forestières, les espaces naturels (ex: prairies, taillis, bois, forêts, talus et culture), d’allumer un feu pour alimenter un barbecue sur le domaine public, y compris des aires aménagées à cet effet, de procéder à des lancers d’objets à combustion notamment les feux d’artifice, les lanternes célestes, les pétards, etc. Et de jeter ou abandonner par terre des objets en combustion comme des mégots de cigarettes ainsi que des tessons de bouteille et autres récipients réfléchissants dans les fossés en bordure de bois, champs et végétation et broussailles sèches. Les personnes qui ne respecteront pas cette interdiction risqueront une peine de police.