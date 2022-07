Le retour de la tradition folklorique et un village rassuré

En raison des mesures sanitaires incertaines et des inondations qui ont touché la commune de Theux, la Fête du Coucou a été absente durant 4 longues années. " Depuis 1954, le Coucou existe. Et même l’année où il y avait des travaux sur le Vieux Pont, on a quand même fait le Coucou. C’était une première cette annulation", rappelle Thierry Thomé, président du Syndicat d’Initiative de Polleur. " C’est une fête qui met normalement un an à être organisée et cette année on a commencé en mars 2022".Il y a des petites imperfections mais"sur le laps de temps très court dont on a disposé, on doit s’estimer heureux!"Il se réjouit aussi des nouveaux membres qui ont rejoint l’équipe organisationnelle. " Je pense que le monde associatif s’est retrouvé dans la solidarité qui s’est manifestée lors des événements malheureux traversés par notre commune. Ça nous rend fiers car on se dit qu’on n’est pas que des fouteurs d’ambiance, on s’entraide aussi", conclut-il.