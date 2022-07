La plus belle prairie wallonne est à Bullange

Natagora, la Fugea et Natagriwal ont remis ce week-end à la Foire agricole de Libramont, les prix de leur concours « Qu’elle est belle ma prairie ». Le premier prix revient à Elena et Simone Theissen, agricultrices installées à Bullange. Les deux sœurs ont repris la ferme familiale convertie en bio en 1998. Leur cheptel se compose principalement de vaches croisées Jersiaise et Holstein, appelées « Kiwis »! Dans leur ferme, elles pratiquent le vêlage saisonnier au premier trimestre de l’année et le pâturage sur gazon court. Ce système consiste à maintenir l’herbe à une faible hauteur pour fournir un fourrage de grande qualité aux vaches laitières tout au long de la saison. Ces techniques s’associent parfaitement avec des terres gérées extensivement, prouvant que production et préservation de la biodiversité sont compatibles. La prairie présentée au concours se situe en zone Natura 2000, dans la vallée du Medenderbach. Ce qui en fait la beauté, ce sont le paysage, le cours d’eau et les nombreux papillons qu’on y rencontre.