200 Limbourgeois rassemblés pour un flash mob derrière le place Saint-Georges

"Tout a commencé par un défi lancé dans l’émission Mon plus beau village, pour laquelle il y a plusieurs villages en compétition dont Limbourg", explique Pierre Grégoire, mieux connu sous le surnom de Bloem, président du comité des XIV. Nathalie Guirma, animatrice RTBF, a lancé un défi aux Limbourgeois, et plus particulièrement au Prince Lio 1er et ses Pages Émilie et Danaé de rassembler le plus de personnes possible pour réaliser leur chorégraphie.