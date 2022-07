Soldes: quel bilan tirent nos commerçants?

Pour les commerçants verviétois, le retour à la vie normale s’effectue peu à peu:"Les magasins ont souffert des inondations mais dans l’ensemble, beaucoup sont parvenus à relever la tête", rassure Luc Demarche, responsable de l’association des commerçants Shop’In Verviers et patron du magasin Cipiyou. "Chaque histoire a été différente mais c’était éprouvant pour chacun d’entre eux. Aujourd’hui, lorsque vous communiquez avec des commerçants, ils vous raconteront qu’ils sont aubout de leur vie. En termes de fatigue, ils n’ont jamais vécu de situations comparables. Quant au chiffre d’affaires, il a eu un impact conséquent sur les commerçants qui ont fermé pendant de nombreux mois."

Si certains magasins profitent de la période des soldes pour se refaire une santé, d’autres ne peuvent pas en dire autant:"Je n’ai pas connaissance du bilan estival mais il y a un phénomène qui implique nos magasins en ce moment. Certains pays réalisent des soldes avant nous. Dès lors, les clients ont pris conscience qu’ils pouvaient passer la frontière bien avant juillet afin d’obtenir des réductions sur les achats."

Les offres ont la cote

D’autres actions sont mises en place dans nos régions pour attirer les clients:"Énormément de commerçants trouvent une échappatoire et commencent à solder plus tôt via des ventes conjointes (par exemple, une réductionde 50% sur un second achat en magasin). Ils réalisent ces promotions quand ils le désirent tandis queles soldes sont plus réglementés", détaille Luc Demarche. Plusieurs paramètres influencent la venue ou non des clients:"Tout d’abord,juillet est le mois où leplus de gens sont en vacances. Le pouvoir d’achat augmente aussi et il peut enrefroidir certains.Ce sont surtout lors des deux premières semaines d’août que la vie économique reprenddonc c’est aussi un handicap.Enfin, la météo entre également en ligne de compte. Si juin est un beau mois, les clientsprivilégieront une sortie shopping pendant cette période et cela peut atténuer ces soldes estivaux. Àl’inverse, si c’est surtout juillet qui est ensoleillé, les soldes tomberont à point nommé."