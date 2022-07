Restos: recruter, c’est toujours compliqué

Si les métiers du secteur horeca n’étaient déjà pas les plus attractifs avant la crise sanitaire, la conjoncture actuelle n’a pas arrangé les choses. " C’était compliqué avant mais là, nous sommes dans une situation inédite." En cause notamment, les horaires. " Je pense que beaucoup de gens se détournent du métier car les horaires ne sont pas évidents. Il faut travailler les soirées et les week-ends. Et puis, l’autre gros problème, c’est la différence de salaire entre les gens qui ne travaillent pas, qui sont au chômage et ceux qui travaillent, qui doivent payer l’essence pour s’y rendre, la crèche etc. Cette différence est trop faible. Lorsque j’en discute avec des confrères, c’est toujours ce qui ressort."

De la baisse de moral à l’impact financier

Ce manque de personnel impacte forcément les établissements. Certains sont contraints de fermer, "o n a un restaurateur qui a jeté l’éponge dans notre association", d’autres adaptent leur horaire. Laurent Dethier, chef de l’hôtel-restaurant l’Auberge, situé à Spa, a choisi cette voie-là. Auparavant, il ouvrait sept jours sur sept. Désormais, il doit fermer un soir par semaine, " et si ça continue, on devra fermer deux jours."

Les restaurateurs sont également obligés de réduire leurs nombres de couverts. En fonction du personnel disponible, ce chef accepte 20, 40 ou lors de bons jours, jusqu’à 60 couverts. " On est aussi contraint de fermer plus tôt, vers 23 heures car on n’a pas assez de personnel pour faire des roulements. Ça ne passe pas toujours auprès des clients, qui se sentent mis dehors mais on n’a pas le choix.Ça pèse aussi sur nos finances. On a moins de rentrées évidemment, et pourtant, les clients sont là. On est obligé de les refuser."

Dernière conséquence, et non des moindres, la pression que cette pénurie engendre, à la fois sur les restaurateurs mais aussi sur leurs équipes."Ils sont un peu découragés de voir que personne ne veut venir en renfort." Les chefs, eux, sont obligés de combler ce manque de personnel, de travailler à des postes qu’ils n’occupaient pas forcément avant, "c e qui nous laisse moins de temps pour gérer au quotidien. On a vraiment le nez dans le guidon", conclut Laurent Dethier.

