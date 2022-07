Yoann Frédéric, nouveau directeur des Francofolies : « Ma volonté n’est pas de rebattre les cartes »

Certains me connaissent comme mandataire local depuis trois ans(NDLR: il est échevin à Spa) mais mon vrai métier, ma passion, c’est l’organisation événementielle, ce que je fais depuis 2006. J’ai appris mon métier au sein de l’agence Impact Diffusion (de Malmedy), qui est prestataire de services aux Francofolies. Je travaillais donc déjà sur le festival via Impact Diffusion. Puis, en 2015, j’ai pris la responsabilité de coordinateur général des Solidarités, à Namur. Un festival qu’on a fait grandir et auquel j’ai participé durant 5 éditions avant de me consacrer à la politique. Je reviens en fait à mes premières amours professionnelles.

Quand j’ai appris que les Francofolies recrutaient, je me suis beaucoup posé de questions évidemment – car cela impliquera sans doute une série de changements dans ma vie – mais je n’ai pas hésité longtemps. L’opportunité d’apporter sa pierre à un projet comme celui-là, je ne pouvais pas passer à côté. D’autant plus que ce projet m’accompagne depuis que je suis gamin. Lors de la première édition des Francos en 1994, j’avais 12 ans et je n’en ai pas raté une seule. Cet événement créé par Charles Gardier, Jean Steffens, Marc Radelet, Pierre Rapsat ou encore Pierre Collard Bovy, des pionniers, a véritablement forgé mon identité culturelle. J’ai construit mes premiers concerts, mes premières émotions musicales aux Francofolies. Et c’est ce qui m’a sans doute donné le goût et l’envie d’en faire mon métier.

Lors de cette édition 2022, on vous a vu à de nombreuses reprises aux côtés de Jean Steffens et de Charles Gardier mais aussi circuler dans les allées du festival. Une manière d’y prendre vos marques?

J’ai en effet beaucoup circulé dans les travées du festival, en ville, en backstage pour retrouver le plaisir, à l’instar de n’importe quel festivalier, de revivre un bel événement en cœur de ville mais aussi pour aller à la rencontre des acteurs du festival, prendre le pouls du site et aussi me mettre à la place des festivaliers pour voir comment on consomme le festival. Mon but était de me mettre dans le bain et d’emmagasiner un maximum d’informations qui sont de nature à me faire réfléchir et à me projeter sur le futur du projet.

Qu’avez-vous pensé des Francofolies cette année?

Premièrement, j’ai eu un sentiment de grande joie de revoir cet événement rejaillir de terre après 2 années extrêmement difficiles pour l’ensemble du secteur, les artistes mais aussi le public. J’ai rencontré beaucoup de monde pendant 4 jours et les retours que j’avais, c’était ça. Les gens étaient contents de se retrouver, d’avoir des contacts physiques… Ensuite, j’ai vu un festival, qui s’est organisé dans des conditions extrêmement complexes, parce qu’il y a une crise socio-économique, géopolitique et sanitaire (qui a peut-être engendré des générations d’agoraphobes). C’est un contexte qui n’est pas simple, avec aussi une envolée des coûts. Après 2 ans sans rien organiser, il a fallu repartir de plus belle. Pour autant, on a vu un projet qui a grandi au fil des jours et qui est monté en puissance avec un samedi quasiment parfait. Il y avait du monde, du soleil et des artistes qui faisaient le plein de spectateurs, tout comme les commerçants. Le festival a donné, vendredi et samedi, les prémisses de ce que devrait être le futur des Francos.

Quels seront les grands défis dans les prochaines années?

D’abord, il y a des bases solides. Ma volonté n’est pas de rebattre les cartes mais de construire sur les bases solides qui font l’ADN des Francofolies. C’est un festival populaire, familial, convivial et urbain (au cœur d’une ville). Et cela en fait une expérience particulière par rapport à d’autres festivals. Les Francos ont aussi un public qui lui est fidèle depuis plus de 30 ans. S’ajoute à cela un goût pour la promotion et la diffusion d’artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la langue française.

Il y aura toute une série de défis à relever, comme la manière à laquelle on va pouvoir continuer à mobiliser le public, tout en travaillant peut-être sur des offres complémentaires, en prenant certains risques en matière de programmation pour trouver de nouveaux publics, en créant de nouveaux rendez-vous ou en explorant de nouveaux lieux. On va aussi travailler sur une offre de jeune public qui doit faire son retour.

On va également travailler forcément avec l’ensemble des partenaires, à savoir la Ville, le secteur horeca, les commerçants sur l’ambiance au centre-ville. On constate qu’il y a malgré tout une dichotomie entre ce qui se passe dans le parc et ce qui se passe en ville. On souhaiterait proposer une expérience globale qui fera de Spa un immense terrain de jeux.

La multiplication des festivals en Belgique, est-ce quelque chose d’inquiétant?

Moi, ça ne m’inquiète pas. Ce sont des débats de professionnels, qui pourront par exemple négocier des exclusivités. Je pense que le public s’en fout. Un festival comme les Francofolies ou autre n’est pas plus concurrentiel que le match de foot du Standard, la fête du village, ou le besoin de partir en vacances, particulièrement cette année. On est dans une société avec une offre de loisirs pléthorique. Je m’inscris dans la tradition de pouvoir proposer la meilleure offre possible pour notre public et essayer d’en convaincre d’autres plutôt que de me mettre dans une logique de concurrence frontale. Il faudra toutefois éviter une certaine uniformisation de l’offre et veiller à rester un événement unique en son genre.

Directeur et échevin? Des discussions doivent encore avoir lieu

Élu à Spa et échevin au sein du collège depuis 2018, Yoann Frédéric s’apprête ici à endosser une fonction supplémentaire en devenant directeur des Francofolies. Un job qui n’est toutefois pas incompatible avec le mandat politique qu’il occupe. Charles Gardier a lui-même combiné ces deux activités pendant plusieurs années.

Yoann Frédéric fera-t-il le même choix? "On doit encore discuter avec le Collège sur la manière dont on va fonctionner d’ici mon entrée en fonction, au 1er octobre, précise-t-il, sans entrer davantage dans les détails.Je considère toutefois qu’être directeur des Francofolies est un job à temps plein, auquel je devrai consacrer une grande partie de mon énergie."

Une mission qu’il remplira en équipe."La réussite d’un événement comme celui-là est toujours collective. Ce sera avec l’ensemble des forces vives spadoises, le président Nicolas Tefnin, l’équipe aguerrie de Belgomania… On va se mobiliser pour offrir 30 nouvelles belles années à ce festival", assure-t-il.