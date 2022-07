Spa: Éléonore, 12 ans, ne vit que pour le théâtre

"Vers mes 4 ans, je regardais des pièces de théâtre et des films à la télé, raconte-t-elle.J’ai tout de suite aimé cet univers. J’ai fait des stages et pris des cours à l’Académie. Je suis ensuite allée voir une pièce d’Évelyne Thomas (metteuse en scène au sein de la Compagnie du Pas Sage),Le Lavoir." C’était en 2018."Après le spectacle, je suis allée à sa rencontre et je lui ai expliqué quel était mon rêve".

La jeune fille s’essayera à des textes de Molière. ©Stéphane HENDRICKS

On lui propose alors de prendre part à des ateliers contes. "Sa motivation et le bien-être que cela lui provoque m’ont marqué, se souvient Évelyne Thomas.Habituellement, je n’accepte pas d’enfants lors de mes ateliers, sauf quand il s’agit d’adolescents."

Depuis qu’elle a 7 ans, Éléonore se rend également régulièrement au théâtre, en tant que spectatrice, notamment au festival de théâtre de Spa."C’est elle qui nous a tirés pour aller voir des pièces, confie Laura Bonazza, sa maman.On est devenus spectateurs grâce à elle."Si ses parents ne lui ont pas transmis cet amour des arts de la scène, ils lui ont quand même inculqué une certaine sensibilité artistique."Son papa est bassiste et moi, chanteuse, précise Laura Bonazza.Elle a donc toujours baigné là-dedans. Très jeune, on lui a aussi fait découvrir Louis de Funès, Bourvil… Tous ceux qui ont marqué la comédie. Ce qui fait qu’elle s’intéresse à énormément de styles."La jeune fille, bien ancrée dans son époque, avoue toutefois avoir une préférence pour Rayane Huber, acteur belge qui incarne Dorian dans la série françaiseDemain nous appartient."Il a commencé avec des vidéos sur internet et aujourd’hui il a réalisé son rêve", lance-t-elle.

Apprendre toujours plus

À son entrée en secondaire, Éléonore Tomiello a choisi d’intégrer l’école de Liège-Atlas, qui propose une option "théâtre", dès la 1re. Une décision qui la contraint à être en internat, en raison, entre autres, de répétitions en soirée."Au début de l’année, c’était un peu dur mais maintenant tout se passe bien. Je ne regrette pas du tout", assure la Spadoise.

Cet été, elle travaille beaucoup. Elle a en effet eu la chance d’intégrer la Compagnie du Pas Sage pour la toute nouvelle pièce de la troupe,Une Idée de Molière, qui rend hommage au dramaturge né il y a 400 ans. Un spectacle qui se tiendra en marge du Royal Festival, du 9 au 19 août."Je voulais un peu la récompenser et la mettre dans de vraies conditions de théâtre. Cela demande un travail considérable. Et très sincèrement, Éléonore évolue bien", explique Evelyne Thomas.

"J’incarne Louison dans le Malade imaginaire. On joue en fait des extraits de plusieurs pièces afin de retracer le parcours de Molière". Éléonore interviendra aussi dans une autre scène et en tant que danseuse dans la partie "ballet"."De base, on répète tous les samedis mais, ici, on se voit quasi tous les jours, sourit-elle. Je suis le rythme et cela m’amuse toujours autant."Pourtant, l’univers de Molière est loin d’être simple à embrasser."C’est un langage avancé".

Pétillante, curieuse et ambitieuse, Éléonore Tomiello a déjà tout d’une grande."On sera toujours derrière elle. On va essayer de lui ouvrir toutes les portes possibles. Et on sera aussi là pour lui maintenir la tête sur les épaules", affirme, non sans fierté, sa maman.