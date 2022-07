Incendie dans l’entreprise Ardoises et Matériaux

Les pompiers de la zone Vesdre, Hoëgne & Plateau ont été appelés ce vendredi, vers 15 heures. Un incendie s’est déclaré rue Vovegnez, à Pepinster. Le feu a pris dans les bâtiments d’une entreprise de constructions, Adroises et Matériaux, du groupe Gobert. " De nombreux moyens ont été envoyés sur place: Trois autopompes, quatre citernes, un engin aérien, un officier et un véhicule polyvalent", précise le chef de corps, Quentin Grégoire. Au total, 35 pompiers ont été mobilisés sur cette intervention. Ils ont réussi à maîtriser le feu rapidement. Il aurait pris dans un hangar ou il y avait beaucoup de bois, mais les pompiers ont, heureusement, réussi à le contenir et le feu ne s’est pas propagé à d’autres bâtiments de l’entreprise. L’origine du sinistre n’est pas encore connue. Cet incendie n’a fait aucun blessé.