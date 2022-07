Dès le premier samedi de juillet, de jeunes sportifs, curieux, sont venus tester leur agilité sur les pistes du "Pumptrack", immédiatement après son ouverture officielle par le bourgmestre de la commune, Joris Gaens (Voerbelangen).

"Les jeunes de Fourons demandaient depuis un certain temps la construction d’une piste de BMX dans notre commune. En concertation avec le service technique, le choix s’est porté sur l’emplacement à côté du parc environnemental, une zone facilement accessible par la piste cyclable entre Fouron-Saint-Martin et Fouron-le-Comte", a expliqué le mayeur fouronnais.

C’est le conseil des jeunes qui choisi le tracé de la piste; il s’agit d’un circuit continu avec des bosses et des virages qui s’enchaînent rapidement et qui est plus varié. Il est ouvert non seulement aux vélos BMX, mais aussi aux VTT voire à des vélos de randonnée.

Accessible librement chaque jour de 8h à 22h, le nouveau circuit fouronnais a été entièrement réalisé par les services techniques de la commune"et avec des matériaux naturels, afin que la piste s’intègre bien dans notre paysage"a insisté Joris Gaens.

Place, maintenant, aux artistes du guidon!