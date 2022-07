Projet d’école provisoire à la plaine Lentz en Pré-Javais suspendu: le PTB dénonce «le mépris de la majorité»

"C’est d’autant plus remarquable que tout cela c’est fait dans le mépris et les mensonges de la majorité. Mépris, car elle a refusé à plusieurs reprises de prendre en compte l’avis desgens qui sont venus avec une dizaine d’alternatives. Mensonges, car ce projet de conteneurs était présenté comme incontournable pour des raisons de temps et d’argent. Il s’avère qu’il n’en était rien. Ce qui n’est pas logique, c’est que le dossier n’était toujours pas sur la table du ministredes Bâtiments scolaires, Frédéric Daerden, en date du 18 juillet. Bizarre, pour un dossier urgent voté le 27 juin et qui devait absolument être rendu pour le 30",s’étonne Samuel Nemes, député régional verviétois."D’autant plus bizarre que le ministre répond clairement à ma question parlementaire qu’il n’y a jamais eu de date limite pour ce genre de projet.Sur la question de l’argent, nous avons l’information claire que la Fédération Wallonie-Bruxelles peut porter le projet de reconstruction sans impacter les finances communales. C’est du coup d’autant plus hypocrite aujourd’hui de faire croire que c’est par décision des échevins que la situation avance alors que, c’est grâce la pression constante maintenue par les sinistrés et les questions de l’opposition, qu’aujourd’hui la majorité avance sur une alternative déjà proposée depuis le mois de mai! Le seul rôle que la majorité verviétoise a pris, c’est celui de ralentir le processus et de tout faire pour que la voix des sinistrés ne soit pas entendue", dénonce Samuel Nemes.

"Ce qu’il faut maintenant c’est un plan clair pour les élèves et les travailleurs de l’école del’Est qui doivent savoir rapidement comment va se dérouler la rentrée pour eux. Et surtout, il faut maintenant un engagement clair de la majorité communale à impliquer les sinistrés dans la direction de l’ensemble des travaux de reconstruction. Les habitants de Prés-Javaisont démontré que leur alternative est la meilleure. Il est grand temps d’arrêter le mépris et d’écouter les gens car la vallée ne pourra pas être reconstruite sans tenir compte de l’avisde ses habitants", conclut l’élu verviétois.