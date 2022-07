Le centre de Trois-Ponts passe en zone 30

1. Le centre en zone 30 Du changement à Trois-Ponts au niveau de la circulation routière. Une zone 30 élargie devrait bientôt être opérationnelle dans le centre de Trois-Ponts. Les élus ont en tout cas approuvé le point à l’unanimité mardi soir, lors du conseil communal. Pour l’instant, le centre-ville est doté de deux zones 30 aux abords des écoles, près de l’institut Saint-Joseph sur la Nationale 68 et de l’école communale de Trois-Ponts, sur la Nationale 66. « On veut étendre ces deux zones d’une centaine de mètres, afin de couvrir le centre et le carrefour entre la route de Coo et la rue de la Gare, explique le bourgmestre de Trois-Ponts, Francis Bairin. C’est une zone où il est difficile de rouler plus vite mais on veut sensibiliser tous les usagers et protéger les usagers faibles. » Deux autres changements au niveau de la circulation routière ont également été approuvés, rue des Villas tout d’abord. Quatre espaces de stationnement supplémentaire seront bientôt aménagés. Enfin, le village de Hénumont sera sécurisé, via l’installation de chicanes. Les travaux pourraient déjà commencer d’ici une vingtaine de jours.