Le grand retour de la Nuit des ruines à Theux

Dj connus et moins connus

Un samedi 6 août entre 18 heures et 2 heures entièrement dédié à la musique électro avec une affiche qui mixe Dj régionaux et belges, connus et moins connus. Les festivités débuteront par DJ Berton avant de laisser place sur la scène à Warring Bros. Ensuite, Keila Djess mixera avant de passer le relais à Philippe Delville puis a Dj Flash qui enflammeront la Nuit des ruines. En clôture de soirée, Calumny puis Todiefor prendront les commandes! À côté de la musique, de nombreux bars – dont à cocktails – permettront de se rafraîchir et des food-trucks de se restaurer."C’est une soirée complète où on peut prendre l’apéro, manger, danser".Une soirée que devrait rejoindre entre 2500 et 3000 personnes."Il reste des préventes mais on a déjà un beau succès,se réjouit l’organisateur.Plus on a de monde, plus on peut aider à la préservation du château". (Lire ci-dessous).

«Pour préserver le patrimoine theutois»

Si cette Nuit des ruines met la musique et le divertissement au cœur de ses valeurs, il y en a une troisième qui caractérise les organisateurs, les Moines de Franchimont, ceux-là mêmequi montent la foire médiévale une année sur deux: c’est"le côté caritatif de l’événement", commente Arnaud Hendrick-Modger. L’ensemble des bénéfices de cette soirée sont en effet reversés au Château de Franchimont pour permettre la"réalisation de travaux de préservation du patrimoine. On est bien conscient que ce n’est pas avec nos recettes qu’on peut refaire le château mais on apporte notre pierre à l’édifice".

Les préventes sont au prix de 20 euros) – en liquide – à Heusy (Klup Concept Store), Spa (London Store) et Theux (station Total, Gulf, Tennis, Bridge Barber, Hocheporte, Syndicat d’initiative. Achetables en ligne – onglet Nuit des ruines – via https ://www.sitheux.be/