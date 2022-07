Un gîte de luxe de 10 chambres et un grand spa

C’était dans le courant de l’automne 2020: personnel et résidents faisaient leurs adieux à la Résidence du Lac, au bord du lac de Warfaaz pour être transférés dans une aile de la maison de repos du Domaine du Parc, à Verviers, à deux pas du Château Peltzer. Depuis, le bâtiment était vide et proposé à la vente… jusqu’à trouver un acquéreur fin de l’année dernière. C’est le groupe hôtelier Van der Valk qui s’est offert l’ancienne maison de repos et de soins de la cité thermale. Le patron de l’Hôtel Verviers, du Sélys et du Congrès, Marco Worhmann, s’est laissé quelques mois de réflexion avant de dévoiler les détails de son projet à destination touristique. "On peaufine actuellement les plans pour une rénovation du bâtiment existant", détaille-t-il. Avec pour intention de le transformer en un "gîte de luxe composé d’une une dizaine de chambres et d’un spa".