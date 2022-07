Trafic perturbé à cause d’un soulèvement de chaussée sur l’autoroute Liège-Aix, à Barchon

Depuis vendredi passé et pour une durée indéterminée, le trafic est fort perturbé, à certains moments de la journée, sur l’autoroute venant de Liège en direction d’Aix-la-Chapelle (et donc de toute la région verviétoise). C’est dû à un rétrécissement au niveau de l’AC de Barchon, à cause d’un soulèvement de chaussée sur la bande de gauche, suite aux fortes chaleurs des jours précédents. À cet endroit, le trafic passe déjà, en temps normal, de quatre à trois bandes. Cette fois, il est rabattu sur deux bandes, ce qui occasionne un ralentissement de quelques minutes. Une réparation d’urgence est annoncée.