Les Francofolies de Spa sont réputées pour être un festival de découvertes. Cette année, on note tout particulièrement la mise en avant de plusieurs jeunes artistes belges prometteuses, comme Charles, Doria D, Saskia, Juicy, Lubiana ou encore Claire Laffut. Elles n’ont d’ailleurs eu aucun mal à convaincre le public.

2. L’émotion, avec l’hommage à Pierre Rapsat

La première journée du festival, mercredi 20 juillet, a été marquée par le vibrant hommage rendu au chanteur verviétois Pierre Rapsat, disparu il y a tout juste 20 ans. Membre fondateur des Francofolies, il s’est vu remettre le titre posthume de chevalier de l’ordre de la Pléaide par l’assemblée de la Francophonie. Un joli symbole rehaussé par le concert de Brasero et le duo avec Thomas Rapsat, le fils de Pierrot.

3. L’ambiance familiale, la confirmation

Cette année encore, les Francos sont parvenues à conserver l’atmosphère familiale qui caractérise le festival. Stands pour les enfants, espaces de détente ou encore village gourmand… Tout est fait pour que les festivaliers de tout âge puissent profiter des concerts et du parc en toute décontraction.

4. La bonne surprise: Vianney et Black M, les ambianceurs

Jeudi 21 juillet, l’artiste qui a le plus séduit le public, pour son set et sa sympathie, est sans conteste Vianney. Programmé sur la grande scène en début de soirée, il a embarqué la foule dans son univers, avec une facilité déconcertante. Et quelques blagues (gentilles) sur les Belges. Après lui, Black M est venu remettre une couche en termes de bonne ambiance. Avec le point d’orgue en fin de concert sur son célèbre titre Sur ma route .

5. Le bémol: la baisse de fréquentation en dehors du site

Historiquement, pendant les Francofolies de Spa, l’ambiance se retrouvait autant dans le Parc de 7 Heures que dans le centre de Spa. Nombreux étaient ceux qui venaient simplement boire un verre en ville pour écouter l’un ou l’autre artiste se produisant sur une scène installée par les cafetiers. Depuis le déplacement de la scène Pierre Rapsat et la mise en place d’un site unique, l’atmosphère n’est plus tout à fait la même dans les rues allant de l’avenue Reine Astrid au Pouhon. Si l’événement reste quand même incontournable pour les commerçants, ils regrettent néanmoins la fréquentation d’autrefois. Un ressenti partagé également par de nombreux festivaliers.